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كيف تطورت وسائل الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم نتيجة الإصلاح الاقتصادى؟

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:00 ص
كيف تطورت وسائل الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم نتيجة الإصلاح الاقتصادى؟ د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب إسلام سعيد

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بالتزامن مع إقرار عدد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، فى مصر فى السنوات الثلاث الماضية، والتى أدت إلى زيادة كبيرة في الدعم، يقدم اليوم السابع أهم المعلومات عن برامج الدعم والحماية الاجتماعية، مع انهاء آخر مراحل برنامج ترشيد الدعم.

- ارتفاع دعم الخبز والسلع التموينية من 86 مليار الى 89 مليار جنيه

-

زيادة المعاشات بنسبة 15%  بحد أدنى 150 جنيها

-زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 200 جنيه بدلا من 1200

-

اقرار زيادة للمعاشات ليكون حدها الأدنى 900 جنيها

2.6- مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة

وشهدت الخمس سنوات الماضية عمل دؤوب، وخطط مُحكمة، وبرامج الإصلاح الشاملة، قادت حتى الآن إلى ضبط المالية العامة، وتحسين أداء الاقتصاد، وتطوير بيئة الاستثمار، وتقليص عجز الموازنة والميزان التجارى، والتراجع بمستويات الدين العام، والأهم تحسين كفاءة منظومة الدعم والوصول بمخصصاتها إلى المستحقين الفعليين.


تكافل وكرامة

اخبار الاقتصاد

برامج الحماية الاجتماعية

ترشيد الدعم

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