قمر التربيع الأول يزين سماء ذى القعدة غدا

يصل القمر غدا الثلاثاء 6 ذى القعدة 1440 الموافق 9 يوليو، لمرحلة التربيع الأول، وبذلك يكون قطع ربع المسافة فى مداره حول الأرض، وسوف يشرق عند الظهر ويصل أعلى نقطة فى السماء مع غروب الشمس مائلاً نحو الجنوب وسيظل مشاهدا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.

وتعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وخلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.

جدير بالذكر أنه بعد أسبوع من وقوع القمر في مرحلة التربيع الأول سيحدث خسوف جزئي للقمر منتصف ذي القعدة وسيكون مشاهدا فى مصر والوطن العربى.