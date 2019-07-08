قبرص تنتقد إرسال سفينة حفر تركية لسواحلها.. وتؤكد: انتهاك خطير للسيادة

رويترز

أدانت قبرص اليوم الاثنين "بشدة" ما قالت إنه اعتداء تركى على حقوقها السيادية بعد أن أرسلت أنقرة سفينة حفر للتنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل الجزيرة.

وقالت الرئاسة القبرصية فى نيقوسيا فى بيان إن إرسال سفينة التنقيب الثانية "تصعيد من تركيا لانتهاكاتها المتكررة لحقوق قبرص السيادية التى يكفلها قانون الأمم المتحدة للبحار والقانون الدولى،وهو أخطر انتهاك لسيادة جمهورية قبرص".

والسفينة ياووز هى ثانى سفينة حفر تركية ترسو قرب سواحل قبرص فى الشهرين الماضيين إذ ترسو سفينة أخرى هى الفاتح قبالة الساحل الغربى لقبرص منذ أوائل مايو.