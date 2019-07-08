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فيديو .. مصرع 29 شخصا فى سقوط حافلة ركاب بالهند

الإثنين، 08 يوليه 2019 04:30 م
فيديو .. مصرع 29 شخصا فى سقوط حافلة ركاب بالهند ضحايا الحوادث - ارشيفية
وكالات

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أفادت الشرطة الهندية بمصرع 29 شخصا على الأقل، فجر اليوم الاثنين، جراء سقوط حافلة ركاب فى قناة قرب مدينة أنجرا شمال البلاد.

ونشرت شرطة ولاية أوتار براديش الهندية عبر حسابها الرسمى على تويتر، صورا من الحادث، صحبتها بتوضيح للحادث، وقالت إن الحافلة كانت متجهة من مدينة لاكناو إلى دلهى، وأن الحادث وقع على طريق يامونا السريع للسيارات.

وذكرت الشرطة أن حافلة الركاب سقطت فى قناة من ارتفاع 4.5 متر، وأن الحادث تسبب فيه السائق الذى غلبه النوم فى الطريق، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم إنقاذ 20 راكبا، وأعمال الإنقاذ لا تزال مستمرة.


الشرطة الهندية

حافلة ركاب

مدينة أنجرا

ولاية أوتار

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