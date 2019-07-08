فى حادث غرق مركب جولدز جيم.. النيابة تطلب تقرير لجنة فحص أسباب تسرب المياه

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها لكشف ظروف وملابسات غرق جزء من باخرة "جولدز جيم" النيلية، بنهر النيل فى الدقى، حيث طلبت تقرير مفصل من اللجنة المشكلة لفحص أسباب تسرب المياه داخل المركب.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من العاملين الذين كانوا متواجدين داخل المركب أثناء تسرب المياه إلى داخله، وتم انقاذهم من قبل قوات الحماية المدنية، واستدعت المسؤل عن المركب لسماع أقواله.

وتسلمت جهات التحقيق، من مالك ملهى "روبى نيوز داى" المتواجد داخل المركب أوراق التراخيص الخاص بها، والتى تثبت حصولها على التراخيص القانونية، للعمل داخل المركب.

وكشفت التحريات الأولية التى تسلمتها النيابة العامة شروع القائمين على المركب فى إنشاء "ديسكو" ومن ثم إدخال كميات من الطوب والرخام إلى الداخل، مما أدى ازدياد حمولة المركب ومن ثم غرقها.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بتعرض عوامة للغرق وتم الدفع بعدد كبير من قوات الإنقاذ النهرى للوقوف على ملابسات الحادث، تحسبا لوجود أى أشخاص بداخلها.