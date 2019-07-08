غدا.. مستشار الرئيس الفرنسى يزور إيران فى محاولة لتخفيف التوتر

رويترز

قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية اليوم الاثنين، إن أكبر مستشار دبلوماسي للرئيس إيمانويل ماكرون، سيسافر إلى إيران يومي الثلاثاء والأربعاء، في محاولة لوقف تصعيد التوتر بين طهران والولايات المتحدة.

وهددت إيران اليوم الاثنين، بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتوقفة عن العمل وزيادة درجة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة ضمن خطواتها الكبيرة التالية المحتملة في إطار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.

وقال المسؤول الفرنسي إن إيران والولايات المتحدة تحرصان على زيادة الضغط في هذه المرحلة لكن الطرفين سيرغبان في بدء محادثات في نهاية الأمر.

وأضاف "الشيء المهم في أزمة كهذه هو إيجاد نقاط وسط تأخذنا من التوتر الشديد إلى التفاوض وهذا ما نحاول القيام به".