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عودة التيار الكهربائى لـ"هليوبوليس الجديدة" بعد انقطاعه يومان

الإثنين، 08 يوليه 2019 10:35 م
عودة التيار الكهربائى لـ"هليوبوليس الجديدة" بعد انقطاعه يومان مشاكل هليوبوليس الجديدة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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عاد منذ قليل، التيار الكهربائى، لمدينة هليوبوليس الجديدة، إحدى المدن الجديدة بطريق مصر السويس، بالقرب من مدينة بدر، حيث أكد سكان عودة التيار الكهربائى بعد إمداد المدينة بكابل محدود الأحمال من مدينة بدر، بدلا من الكابل الرئيسى القادم من مدينة الشروق.
 
وكانت الكهرباء انقطعت منذ يومان عن مدينة هليوبوليس الجديدة بعد أن تعثر لودر بالكابل الرئيسى المغذى للمدينة، القادم من مدينة الشروق.
 
وطالب الأهالى الشركة المنفذة للمشروع باستكمال البنية التحتية والخدمات للمشروع، على رأسها "محطة رفع مياه الشرب، محطة الكهرباء، محطة معالجة الصرف الصحى"، كما طالبوا بصيانة الخزانات الخاصة بالمياه وتطهيرها ورفع كفاءة الشوارع .
 
 

هليوبوليس الجديدة

شركة مصر الجديدة

المدن الجديدة

الكهرباء

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