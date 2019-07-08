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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك بحراسة شرطة الاحتلال

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:38 م
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك بحراسة شرطة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك - ارشيفية
كتب- هاشم الفخرانى

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اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية الخاصة.

وأغلقت شرطة الاحتلال الساعة الحادية عشر صباحًا باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمستوطنين المتطرفين، وتجولهم فى باحات الأقصى.

وأفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فراس الديس، بأن 50 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية فى ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأشار إلى أن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى، واصلت التضييق على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية قبيل الدخول إليه.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، في محاولة لبسط سيطرتها الكاملة عليه.


المسجد الأقصى المبارك

اسرائيل

فلسطين

تل ابيب

مستوطنين

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