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طرح كميات كبيرة من المكرونة ضمن المقررات التموينية عن شهر يوليو

الإثنين، 08 يوليه 2019 07:10 م
طرح كميات كبيرة من المكرونة ضمن المقررات التموينية عن شهر يوليو مكرونة -أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، عن طرح كميات كبيرة ضمن المقررات التموينية لأصحاب  البطاقات عن شهر يوليو الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، بجانب أيضا توفير منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية .
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المخزون الاستراتيجى من جميع السلع الأساسية، يكفى لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 شهور، كما أن المخزون الاستراتيجى من القمح 4.5 أشهر، حيث تم شراء كميات قمح محلى من الموردين تقرب من 3 ملايين و260 ألف طن حتى الآن ، جانب ما تم استيراده من قمح مستوردمن الخارج من مناشئ مختلفة.
 
 
 

التموبن

الارز والمكرونة

بطاقات التموين

مقررات التموين لشهر يوليو

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