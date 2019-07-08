ضبط 7.5 طن باذنجان مشوى يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك بالغربية

الغربية - عادل ضرة

تمكنت لجنة من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية برئاسة الشناوى نجم مراقب عام الأغذية بالمديرية، ومحمد محمد البحيرى مراقب أغذية بالمديرية بالتنسيق مع الإدارات الصحية، من ضبط605 كرتونه باذنجان مشوى بإجمالى وزن 7.5 طن غير مدون بيانات المنتج عليها، والاشتباه فى صلاحية الاستهلاك الأدمى داخل مصنع باذنجان مشوى بقطور وتم إخطار مركز ومدينة قطور لتفعيل قرار الغلق لوجود خطر داهم على الصحة والمساواة بنشاط مخالف لبنود الترخيص.

يأتى ذلك بناء على تكليف اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، والدكتور عبد القادر كيلانى وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتكثيف حملات التفتيش على مصانع المواد الغذائية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات من عدمه.

كما أسفرت الحمله عن ضبط 90 كرتونه مشروب صناعى بإجمالى وزن 405 لتر و 50 بالته مشروب مانجو بإجمالى وزن 120 لتر للاشتباه فى صلاحية الإستهلاك الإدمى، وعدم المطابقة للمواصفات القياسية داخب مخزن مياة غازية بسمنود وتم تحرير محضر بمركز شرطة سمنود لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية

وأسفرت الحمله عن ضبط 3 براميل مخلل بإجمالى وزن 300 كجم للاشتباه فى الصلاحية للاستهلاك الآدمى، ولعدم وجود بيانات مدونة على المنتج. وذلك بمعمل مخلل بكفر الزيات، وتم تحرير 2 محضر جنح لعدم وجود شهادة صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية للمنتج.