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ضبط 4071 هاربا من أحكام وتحصيل 159245 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:22 ص
ضبط 4071 هاربا من أحكام وتحصيل 159245 غرامات فى حملة أمنية بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية ــ عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4071 متهما، منهم 1126 حكما جزئيا، و 140 حكم مستأنف، و 2756 حكم غرامات، 40 حكم مخالفات،و ضبط 9 متهمين هاربين من جناية كما تم تحصيل 159 ألفا 245 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 


مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة تنفيذ الأحكام

النيابة العامة

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