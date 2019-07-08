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ضبط 4 الآف عبوة ألبان أطفال ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:40 ص
ضبط 4 الآف عبوة ألبان أطفال ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر حملة امنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية على الأسواق، ونجحت في ضبط 124 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مالك مصنع غير مرخص لمنتجات الألبان بدائرة مركز شرطة بنى سويف محافظة بنى سويف لحيازته وتجميعه كميات كبيرة قدرها ( 3 ) ثلاثة أطنان (ألبان) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وإحتوائها على حشرات وشوائب وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية ببنى سويف، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباخ غير مشروعة.
 
وتمكنت شرطة التموين من ضبط المدير المسئول عن مخزن غيرمرخص تابع لشركة أدوية بدائرة مركز شرطة طلخا (محافظة الدقهلية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأدوية البشرية وألبان الأطفال قدرها ( 4640) أربعة آلاف وستمائة وأربعون عبوة وقرص (أدوية مختلفة الأنواع- ألبان أطفال- مستحضرات تجميل) مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير خاضعة لأية تحاليل طبية من الجهات المعنية بوزارة الصحة ومهربة من سداد الرسوم الجمركية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 
 
 
 
 

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