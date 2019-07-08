ضبط 31 قطعة سلاح وتنفيذ 2098 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بسوهاج حملة مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من أحكام وذلك بالاشتراك مع فرع الأمن العام وتم تدعيمها بمجموعات قتالية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 بنادق آلية و11 طلقة من ذات العيار و8 بنادق خرطوش و14 فرد روسي محلى الصنع و3 طلقات من ذات العيار وفرد خرطوش محلى الصنع و"5" قطع سلاح أبيض بإجمالى 31 قطعة سلاح متنوعة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم جرجا من ضبط المتهم "الأمير م خ" 18 سنة عامل ومقيم بندر جرجا والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية سرقة وتم تنفيذ "2098" حكما قضائيا متنوعا.

واستكملت الحملة أعمالها بضبط 56 قضية تموينية منها ضبط 10 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و8 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و6 قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية و10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و4 عدم صرف بون خبز للمواطنين و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية و6 قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و6 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وقضية حيازة وعرض سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.