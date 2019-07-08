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ضبط 30 قطعة سلاح فى حملات أمنية بأسيوط خلال 24 ساعة

الإثنين، 08 يوليه 2019 10:21 ص
ضبط 30 قطعة سلاح فى حملات أمنية بأسيوط خلال 24 ساعة حملة أمنية - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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تمكنت مديرية أمن أسيوط، خلال الحملات الأمنية المكثفة على البؤر الإجرامية، وأطراف الخصومات الثأرية، وحائزى الأسلحة غير المرخصة، بالاشتراك وضباط الأمن العام، من ضبط 30  قطعة سلاح متنوعة خلال يوم واحد.
 
وكانت مديرية أمن أسيوط، شنت حملات أمنية مكثفة على مراكز المحافظة لضبط الأسلحة غير المرخصة وحائزيها، تحت إشراف ضباط الأمن العام، برئاسة العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام بأسيوط، والمقدم محسن شريت مفتش الأمن العام، والعميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، وضباط الأمن المركزى، وأسفرت الحملات على مراكز المحافظة، عن ضبط 30 قطعة سلاح متنوعة، بينها 7 بنادق آلية، و8 بنادق خرطوش، وباقى الأسلحة تنوعت ما بين مسدسات خرطوش وأخرى محلية الصنع، وكميات من الذخيرة المتنوعة، وتحررت المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة.
 
 
 

محافظه أسيوط

امن اسيوط

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