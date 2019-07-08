ضبط 26 قطعة سلاح ناري غير مرخصة و 9 قضايا مخدرات بالمنيا

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تمكن الحملات الأمنية من ضبط 26 قطعة سلاح ناري غير مرخصة تضم "15 فرد خرطوش، 7 بنادق خرطوش، 4 بنادق آلية"، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمتهمين لعرضهم على النيابة.

كما تم ضبط 9 قضايا مخدرات من بينها 6 قضايا اتجار، و 3 تعاطي وعثر بحوزة المتهمين على 580 جرام حشيش، 62 جرام هيروين، 431 قرص مخدر، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.