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ضبط 26 قطعة سلاح ناري غير مرخصة و 9 قضايا مخدرات بالمنيا

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:12 ص
ضبط 26 قطعة سلاح ناري غير مرخصة و 9 قضايا مخدرات بالمنيا أسلحة - أرشيفية
المنيا: فريق المحافظات

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ضبطت الأجهزة الأمنية بالمنيا، عددًا من الأسلحة النارية غير المرخصة بحوزة عدد من المتهمين، كما ألقت القبض على 9 متهمين في قضايا مخدرات.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تمكن الحملات الأمنية من ضبط 26 قطعة سلاح ناري غير مرخصة تضم "15 فرد خرطوش، 7 بنادق خرطوش، 4 بنادق آلية"، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمتهمين لعرضهم على النيابة.

كما تم ضبط 9 قضايا مخدرات من بينها 6 قضايا اتجار، و 3 تعاطي وعثر بحوزة المتهمين على 580 جرام حشيش، 62 جرام هيروين، 431 قرص مخدر، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 


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