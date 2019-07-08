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ضبط 1700 كيلو سجق غير مطابق للمواصفات داخل مصنع بالعاشر من رمضان

الإثنين، 08 يوليه 2019 08:09 ص
ضبط 1700 كيلو سجق غير مطابق للمواصفات داخل مصنع بالعاشر من رمضان حمله تموينية - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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شنت إدارة الطب البيطرى بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حملة تفتيشية على محلات الجزارة، وعرض بيع اللحوم بناحية المنطقة الصناعية الأولى، لضبط كافة المخالفات.

أسفرت الحملة عن التحفظ على 1700 كيلو جرام  سجق شرقى "عجينة" غير مطابق للمواصفات، داخل مصنع "ح إ" للصناعات الغذائية.

بالكشف الظاهرى على المضبوطات وجدت المنتجات داخل الثلاجات غير مجمدة، وبعض الأكياس بها سائل انفصالى مخالفة للمواصفات القياسية المدونة على الأكياس، بأن عجينة السجق الشرقى تحتفظ عند 18 درجة مئوية، ولا يعاد تجميدها ثانية، حيث أن ذلك يعرضها للتلف، تم تحرير محضر بالواقعة.

بالعرض علي النيابة العامة بالعاشر، برئاسة أحمد حمدى، وكيل النائب العام، قرر سحب عينات من المضبوطات، لمعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى من عدمه.

 


الشرقية

العاشر من رمضان

ادارة الطب البيطري

نيابة العاشر

سجق شرقي

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