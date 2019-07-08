ضبط 15 ألف لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالأسعار الجديدة ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

ناقش المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف تقرير لجنة حماية المستهلك، والتي تختص بتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أو منتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية ، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين

وتبين من التقرير،الذي عرضه اليوم السكرتير العام المساعد تامر أبو النجا، متابعة لجنة حماية المستهلك،محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للاطمئنان على انتظام الخدمات المقدمة بها، وذلك على خلفية الزيادة الأخيرة التي أعلنتها وزارة البترول في أسعار المنتجات البترولية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار لبعض محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، و5 مخالفات أخرى بضبط 15 ألف لتر من السولار وبنزين 80 تم تجميعها بغرض بيعها بالسعر الجديد وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بمعرفة جهات التحقيق المعنية وبالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة.

وأشار بيان للمحافظة إلى أن هذه الإجراءات ضمن تكليفات المحافظ باستمرار المتابعة اللحظية وابلاغه بالمستجدات أولا بأول لتنفيذ الحلول اللازمة في حالة حدوث أى طارئ في الخدمات المرتبطة بالزيادة الجديدة، لافتا إلى أنه تم تخصيص خطين ساخنين لاستقبال شكاوي المواطنين فيما يتعلق بتعريفة الأجرة الجديدة وهما الخط الساخن 114 بديوان عام المحافظة، والذي يعمل على مدار الـ24 ساعة، والخط الثاني(136)بادارة المرور، ورقم الواتس آب 01018460099، بالمحافظة حيث يتم التعامل مع الشكوى ،ضمن حزمة الاجراءات لمنع التلاعب واستغلال المواطنين .

من جانبه أوضح السكرتير المساعد أن محافظ بنى سويف قد أصدر في وقت سابق قراراً بتشكيل "لجنة حماية المستهلك"مكونة من الرقابة التموينية، حماية المستهلك،مباحث التموين ،الصحة،والطب البيطري وبإشراف وتنسيق مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة،بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى،حيث يتم إعداد تقرير أعمال بصفة مستمرة وعرضه على السيد المحافظ، نظراً لما لملف التموين من أولوية في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة.