ضبط مطحن لإنتاجه كميات ناقصة الوزن وخلط الردة ببودرة السيراميك بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

تمكنت مديرية التموين بأسيوط، من ضبط مطحن بمنطقة بنى غالب الصناعية، وذلك لإنتاجه أجولة دقيق ناقصة الوزن، كيلو فى كل جوال زنة 50 كيلو وخلطه بودرة سيراميك على الردة لتبييضها وزيادة وزنها .

وكانت حملة مكبرة تحت إشراف المهندس محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين وبرئاسة حمدى العمدة مدير عام التموين بأسيوط، ومصطفى عبد الحكيم، وعصام الدسوقى، وأحمد عبد الهادى مفتشى التموين، قد داهمت مطحن لإنتاج الدقيق الفاخر بمنطقة بنى غالب الصناعية ملك "صالح . س. ص" وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من أجولة الدقيق ناقصة الوزن، كيلو فى كل جوال زنة 50 كيلو، كما أسفرت الحملة عن ضبط كميات من الردة الخشنة مضاف عليها بودرة السيراميك لتبييضها وزيادة وزنها قبل بيعها لاستخدامها كعلف حيوانى، وتم تحريز طن ردة وطن دقيق، وتحرر محضر غش تجارى، وجارى استكمال الإجراءات القانونية.