ضبط مسئولى مخبزين استوليا على 296 ألف جنيه من أموال الدعم بالمرج

كتب محمود عبد الراضي

نجحت شرطة التموين في ضبط اثنين من مسئولى المخابز البلدية في المرج (محافظة القاهرة) لتلاعبهما وإختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء وإستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ وقدره ( 296,138 "جنيه.

جاء ذلك وفقا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.