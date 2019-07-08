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ضبط مسئولى مخبزين استوليا على 296 ألف جنيه من أموال الدعم بالمرج

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:16 ص
ضبط مسئولى مخبزين استوليا على 296 ألف جنيه من أموال الدعم بالمرج مخبز بلدى-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت شرطة التموين في ضبط اثنين من مسئولى المخابز البلدية في المرج (محافظة القاهرة) لتلاعبهما وإختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء وإستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ وقدره ( 296,138 "جنيه.
 
جاء ذلك وفقا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.
 
 

مخابز

مخابز بلدية

اموال الدعم

الاستيلاء على اموال الدعم

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