ضبط مخزن أسماك بدون تصريح بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط مخزن به كمية كبيرة من الأسماك، بدون تصريح من هيئة الثروة السمكية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بضبط 473 كيلو جرام من الأسماك بدون تصريح من هيئة الثروة السمكية لدى "محمو ع أ" 37 سنة صاحب مخزن أسماك بناحية أبو عيطة بمركز سنورس وتحرر المحضر رقم 3830 لسنة 2019 جنح مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .