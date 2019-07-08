ضبط المتهم بسرقة متعلقات نجل عضو الغرفة التجارية بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، فى كشف غمرض سرقة متعلقات نجل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالغربية، بعد استقلاله سيارة تاكسى مع شاب بطنطا.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطاراً من مأمور قسم ثان طنطا، بتحرير شادى يسرى عضو مجلس إداره الغرفة التجارية، محضرا بتعرض نجله للسرقة على يد شاب مجهول الهويه.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، ضم العميد إيهاب عطيه رئيس مباحث المديريه، وضباط إدار البحث الجنائي.

وبتكثيف التحريات، تبين قيام شاب بإصطحاب الطفل داخل سيارة تاكسى وتغيير خط السير وقام بسرقة متعلقاته وتركه بعد صراخ الطفل، وبتقنيين الإجراءات تم تحديد هويه المتهم، وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجرءات القانونيه حياله.