سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 12:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

ضبط المتهم بسرقة متعلقات نجل عضو الغرفة التجارية بالغربية

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:28 م
ضبط المتهم بسرقة متعلقات نجل عضو الغرفة التجارية بالغربية ضبط متهم - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، فى كشف غمرض سرقة متعلقات نجل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالغربية، بعد استقلاله سيارة تاكسى مع شاب بطنطا

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطاراً من مأمور قسم ثان طنطا، بتحرير شادى يسرى عضو مجلس إداره الغرفة التجارية، محضرا بتعرض نجله للسرقة على يد شاب مجهول الهويه.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، ضم العميد إيهاب عطيه رئيس مباحث المديريه، وضباط إدار البحث الجنائي.

وبتكثيف التحريات، تبين قيام شاب بإصطحاب الطفل داخل سيارة تاكسى وتغيير خط السير وقام بسرقة متعلقاته وتركه بعد صراخ الطفل، وبتقنيين الإجراءات تم تحديد هويه المتهم، وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجرءات القانونيه حياله

 

 

 


مدير امن الغربيه

طنطا

سرقه نجل عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية

الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط شخصين هاجما مسنة بمبيد حشرى وسرقا 320 ألف جنيه بالإسكندرية

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:19 ص

ضبط مسئولى مخبزين استوليا على 296 ألف جنيه من أموال الدعم بالمرج

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:16 ص

ضبط سائق وعامل بحوزتهما 800 كيلو أحجار تحوى خام الذهب فى البحر الأحمر

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:08 ص

ضبط 20 قطعة سلاح وتنفيذ 44 ألف حكم خلال 24 ساعة

الإثنين، 08 يوليه 2019 10:54 ص

ضبط 3862 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الإثنين، 08 يوليه 2019 10:46 ص

ضبط عاطلين بحوزتهما 18 قطعة حشيش مخدر فى البحر الأحمر

الإثنين، 08 يوليه 2019 10:42 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة