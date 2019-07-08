صور.. وكيل تعليم الدقهلية يأمر بعدم التصحيح أثناء سير امتحانات الدور الثانى

الدقهلية - سارة الباز

أمر على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية،بعدم التصحيح أثناء سير إمتحانات الدور الثانى لصفوف النقل، ونبه على الملاحظين، بضرورة التأكد من كتابة الطالب للإسم ثلاثى على كراسات الإجابة.

وشدد عبد الرؤوف،على الإلتزام بالضوابط الإمتحانية، والتزام الجميع بتعليمات سير الإمتحانات، وأكد أيضا على ضرورة التواصل مع غرفة العمليات بالإدارة التعليمية، والمديرية، حال حدوث أى طوارئ أو عقبات تعوق سير الامتحانات.

جاء ذلك، أثناء متابعة وكيل الوزارة، لسير إمتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بمدرسة "فخر الدين خالد" التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية، للإطمئنان على عدم وجود أية شكاوى أو مشكلات.