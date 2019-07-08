صور.. وفد التليفزيون البريطانى ينهى تصوير فيلم وثائقى عن آثار أسوان الغارقة

أسوان - عبد الله صلاح

أنهى وفد من التلفزيون البريطانى برئاسة المخرجة Olivia Maude king أوليفيا مود كينج، زيارته لأسوان، اليوم الاثنين، فى إطار الإعداد لفيلم وثائقى عن مصر، تحت إشراف مدير عام المركز الصحفى.

قال أحمد على عبيد، مدير المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بأسوان، إن الفيلم الوثائقى بعنوان (Egypts lost city drain) والذى يشارك فى تصويره المصور William David ويليم ديفيد، ومهندس الصوت Stuart Wareing ستورت وارينج، ومساعدة الإنتاج katrin Benohr كاترين بينور، ويلقى الفيلم الضوء عن الآثار الغارقة.

وأضاف مدير المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا الفيلم يأتى ضمن سلسلة أفلام وثائقية تلقى الضوء على الآثار الغارقة - قديمة وحديثة - فى هذه السلسلة المكونة من 10 حلقات، والتى تجمع بين البيانات العلمية والإبداعات الرقمية للكشف عن حطام السفن والكنوز والمدن الغارقة فى قاع البحيرات والبحار والمحيطات حول العالم، منها خليج المكسيك، نهر النيل، المحيط الهندى، بحر البلطيق والمحيط الأطلسى.

وأشار "عبيد" إلى أن الوفد أنهى تصوير الفيلم فى محافظتى الإسكندرية وأسوان بمنطقة أبوقير ومعبد كوم أمبو ومعبد ادفو ومناظر متفرقة من نهر النيل ومنظر عام لنهر النيل وبعض الحقول على جانبى النيل والجزر النيلية.

وأوضح بأن عالم الآثار الخبير فى علم المصريات دكتور بوب بيانكى Bob Bianchi تحدث عن الآثار الغارقة وحضارة مصر العظيمة، وعمل دكتور بوب كخبير فى الآثار فى مصر ما يقرب من ١٥ عام وجده الأكبر كان مقيم فى الإسكندرية، موضحا بأن هذا الفيلم الوثائقى سيعرض على قناة ناشيونال جيوجرافيك خلال شهر أكتوبر ٢٠١٩.