سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 04:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ندوات تثقيفية وورش فنية لتفعيل أنشطة الفتيات بمراكز شباب الإسكندرية

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:46 م
صور.. ندوات تثقيفية وورش فنية لتفعيل أنشطة الفتيات بمراكز شباب الإسكندرية ندوات تثقيفية وورش فنية لتفعيل أنشطة الفتيات بمراكز شباب الاسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، مجموعة متنوعة من الندوات التثقيفية والورش الفنية لزيادة مهارات الشباب وذلك بمراكز الشباب المختلفة،ضمن خطة رفع كفاءة ومهارات الشباب والفتيات وتنمية مهاراتهم وروح الابداع.
 
جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية بتفعيل انشطة اندية الفتاه والمرأه بمراكز الشباب.
 
من جانبها  قالت الدكتورة  صفاء الشريف كيل وزارة الشباب و الرياضة، أن الانشطة ضمن خطة المركز للعام المالى 2018/2019، حيث نظمت المديرية عدد من الانشطة المختلفة بهدف تفعيل أنشطة أندية الفتاة و المرأة داخل مراكز الشباب.
 
وشهد  مركز شباب الانفوشى تنفيذ ورشة عمل تحت عنوان مشروع المرأه والتنميه دوة للمراة عن الصحة النفسية وامراض العصر،و فى مركز القبارى تم تحفيظ القرأن للفتيات والسيدات من عضوات أنديه الفتاه والمرأه بمركز القبارى،كما تنظيم دوره التطريز بالستان لعمل اطقم السرير والمفارش ودوره تدريبيه أخرى لاستخدام منتجات البيئه لنادى الفتاه والمرآه.
 
ندوات تثقيفية وورش فنية لتفعيل أنشطة الفتيات بمراكز شباب الاسكندرية (1)
ندوات تثقيفية وورش فنية لتفعيل أنشطة الفتيات بمراكز شباب الاسكندرية

ندوات تثقيفية وورش فنية لتفعيل أنشطة الفتيات بمراكز شباب الاسكندرية (2)
ندوات تثقيفية وورش فنية لتفعيل أنشطة الفتيات بمراكز شباب الاسكندرية 

ندوات تثقيفية وورش فنية لتفعيل أنشطة الفتيات بمراكز شباب الاسكندرية (3)
ندوات تثقيفية وورش فنية لتفعيل أنشطة الفتيات بمراكز شباب الاسكندرية
 
ندوات تثقيفية وورش فنية لتفعيل أنشطة الفتيات بمراكز شباب الاسكندرية (4)
ندوات تثقيفية وورش فنية لتفعيل أنشطة الفتيات بمراكز شباب الاسكندرية

ندوات تثقيفية وورش فنية لتفعيل أنشطة الفتيات بمراكز شباب الاسكندرية (5)
ندوات تثقيفية وورش فنية لتفعيل أنشطة الفتيات بمراكز شباب الاسكندرية 

ندوات تثقيفية وورش فنية لتفعيل أنشطة الفتيات بمراكز شباب الاسكندرية (6)
ندوات تثقيفية وورش فنية لتفعيل أنشطة الفتيات بمراكز شباب الاسكندرية

 


اخبار الاسكندرية

مراكز الشباب

اندية الفتاة

دورات التطريز بالاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاتحاد السكندرى يتعاقد مع جوكر المنصورة لمدة 5 مواسم

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:38 م

مسرحيات قصيرة فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:58 م

تعرف على برنامج حفلات المهرجان الصيفى بالمسرح الرومانى بالإسكندرية

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:53 م

مجموعة مغاير للفنون تعرض "الآخر" بالمركز الثقافى الفرنسى بالإسكندرية

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:30 ص

مشجعو مدغشقر بعد تأهلهم لدور الثمانية: فخورون بمنتخبنا فى أولى مشاركاته بأمم أفريقيا

الأحد، 07 يوليه 2019 09:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة