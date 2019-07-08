صور.. ندوات تثقيفية وورش فنية لتفعيل أنشطة الفتيات بمراكز شباب الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، مجموعة متنوعة من الندوات التثقيفية والورش الفنية لزيادة مهارات الشباب وذلك بمراكز الشباب المختلفة،ضمن خطة رفع كفاءة ومهارات الشباب والفتيات وتنمية مهاراتهم وروح الابداع.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية بتفعيل انشطة اندية الفتاه والمرأه بمراكز الشباب.

من جانبها قالت الدكتورة صفاء الشريف كيل وزارة الشباب و الرياضة، أن الانشطة ضمن خطة المركز للعام المالى 2018/2019، حيث نظمت المديرية عدد من الانشطة المختلفة بهدف تفعيل أنشطة أندية الفتاة و المرأة داخل مراكز الشباب.

وشهد مركز شباب الانفوشى تنفيذ ورشة عمل تحت عنوان مشروع المرأه والتنميه دوة للمراة عن الصحة النفسية وامراض العصر،و فى مركز القبارى تم تحفيظ القرأن للفتيات والسيدات من عضوات أنديه الفتاه والمرأه بمركز القبارى،كما تنظيم دوره التطريز بالستان لعمل اطقم السرير والمفارش ودوره تدريبيه أخرى لاستخدام منتجات البيئه لنادى الفتاه والمرآه.