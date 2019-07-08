سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 08:40 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مصرع 29 شخصا وإصابة 17 آخرين فى سقوط حافلة ركاب بالهند

الإثنين، 08 يوليه 2019 07:19 ص
صور.. مصرع 29 شخصا وإصابة 17 آخرين فى سقوط حافلة ركاب بالهند الحافلة المنكوبة فى الهند
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت الشرطة الهندية بمصرع 29 شخصا على الأقل، فجر اليوم الاثنين، جراء سقوط حافلة ركاب فى قناة قرب مدينة أنجرا شمال البلاد.

ونشرت شرطة ولاية أوتار براديش الهندية عبر حسابها الرسمى على تويتر، صورا من الحادث، صحبتها بتوضيح للحادث، وقالت إن الحافلة كانت متجهة من مدينة لاكناو إلى دلهى، وأن الحادث وقع على طريق يامونا السريع للسيارات.

الحافلة المنكوبة فى الهند
الحافلة المنكوبة فى الهند

وذكرت الشرطة أن حافلة الركاب سقطت فى قناة من ارتفاع 4.5 متر، وأن الحادث تسبب فيه السائق الذى غلبه النوم فى الطريق، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم إنقاذ 20 راكبا، وأعمال الإنقاذ لا تزال مستمرة.

الشرطة الهندية فى موقع الحادث
الشرطة الهندية فى موقع الحادث

وأوضحت الشرطة، بأن السيارة كانت تقل 46 شخصا وأنه تم نقل 17 مصابا إلى المستشفى.

الحافلة بعد سقوطها
الحافلة بعد سقوطها
 
 
الشرطة الهندية تتابع الحادث
الشرطة الهندية تتابع الحادث

 

 


الهند

سقوط حافلة

الشرطة

الشرطة الهندية

مصرع

حادث حافلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابته.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابته.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

آليات " البترول" لتوفير احتياجات السوق من البنزين والسولار ×12 نقطة

آليات " البترول" لتوفير احتياجات السوق من البنزين والسولار ×12 نقطة

العالم يتحرك لمنع الجريمة.. بلجيكا واليابان والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تقف فى وجه "الزواج المبكر".. واليونيسيف تحذر من تعاسة 150 مليون فتاة فى جميع أنحاء العالم بحلول 2030 إذا استمر الوضع الحالى

العالم يتحرك لمنع الجريمة.. بلجيكا واليابان والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تقف فى وجه "الزواج المبكر".. واليونيسيف تحذر من تعاسة 150 مليون فتاة فى جميع أنحاء العالم بحلول 2030 إذا استمر الوضع الحالى

دراسة نرويجية تؤكد جمال وجه المرأة يساوى تأثير المخدر على الرجل

دراسة نرويجية تؤكد جمال وجه المرأة يساوى تأثير المخدر على الرجل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة