صور.. مصرع 29 شخصا وإصابة 17 آخرين فى سقوط حافلة ركاب بالهند

كتب محمد تهامى زكى

أفادت الشرطة الهندية بمصرع 29 شخصا على الأقل، فجر اليوم الاثنين، جراء سقوط حافلة ركاب فى قناة قرب مدينة أنجرا شمال البلاد.

ونشرت شرطة ولاية أوتار براديش الهندية عبر حسابها الرسمى على تويتر، صورا من الحادث، صحبتها بتوضيح للحادث، وقالت إن الحافلة كانت متجهة من مدينة لاكناو إلى دلهى، وأن الحادث وقع على طريق يامونا السريع للسيارات.



الحافلة المنكوبة فى الهند

وذكرت الشرطة أن حافلة الركاب سقطت فى قناة من ارتفاع 4.5 متر، وأن الحادث تسبب فيه السائق الذى غلبه النوم فى الطريق، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم إنقاذ 20 راكبا، وأعمال الإنقاذ لا تزال مستمرة.



الشرطة الهندية فى موقع الحادث

وأوضحت الشرطة، بأن السيارة كانت تقل 46 شخصا وأنه تم نقل 17 مصابا إلى المستشفى.



الحافلة بعد سقوطها