صور.. محافظ كفر الشيخ يصدر قرارات بتعيينات جديدة بالديوان ..تعرف عليها

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصدر الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، عددا من القرارات لتعيين عدد من الموظفين بالمحافظة في وظائف خاصة بمكتبه، فصدر القرار رقم 12379 لسنة 2019م بتعيين أحمد جمعه فتحي مصطفي السماحي، سكرتيراً خاصاً لمحافظ كفر الشيخ، وذلك بعد الاطلاع علي القانون رقم 43 لسنة 1979م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلي القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلي مايقتضيه الصالح العام.

كما أصدر محافظ كفرالشيخ، قراراً رقم 12379 لسنة 2019م بتعيين طارق عبدالرحمن يوسف البنا، الموظف بالديوان العام بالدرجة الأولي تنمية إدارية، بالعمل مديراً لإدارة السكرتارية بالإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ، وذلك بعد الاطلاع علي القانون رقم 43 لسنة 1979م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلي القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلي ما يقتضيه الصالح العام.

كما أصدر محافظ كفرالشيخ، قراراً رقم 12376 تاريخ بتعيين محمد ابراهيم الإمام، مديراً للمطبعة بمشروع وحدة الصيانة والإنتاج التابعة للديوان العام بالمحافظة، والتي تضم كلاً من: المطبعة المركزية التي تم تحديثها، ومستودع الغاز، وورشة النجارة والآثاث، متمنياً له دوام التوفيق.