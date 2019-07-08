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صور .. محافظ شمال سيناء يتفقد عدد من مشروعات المياه بالعريش

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:00 م
صور .. محافظ شمال سيناء يتفقد عدد من مشروعات المياه بالعريش محافظ شمال سيناء يتفقد عدد من مشروعات المياه بالعريش
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها، تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،  عدد من المشروعات في قطاع مياه الشرب بمدينة العريش.
 
وأكد المحافظ خلال جولته التفقديه علي رافع مياه كرم ابو نجيله وشبكة المياه بمدينة العريش ومحطة تحلية المياه بمنطقة أبو صقل علي اهتمام السيد رئيس الجمهورية علي توفير مياه الشرب للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
 
وأشار المحافظ أن قطاع مياه الشرب في محافظة شمال سيناء سيشهد طفرة إنتاجه غير مسبوقة تتمثل في منظومة محطات تحليه مياه البحر، بجانب نصيب المحافظة من مياه النيل، حيث ستساهم في القضاء على نظام المناوبه في توزيع المياه علي الأحياء والتجمعات، وتوفير مياه الشرب للمواطنين بصفة مستمرة.
شدد المحافظ علي سرعة الانتهاء من محطات ومشروعات المياه في مدينة العريش قبل نهاية أغسطس المقبل ليتم افتتاحها في احتفال المحافظة بذكري انتصارات أكتوبر المجيده.
 
كما شدد المحافظ علي إعادة الشيئ لاصله بعد عمليات الحفر بشبكه المياه بشوارع مدينة العريش، لسهولة السيولة المروريه وتحرك المواطنين.
 
بدوره أكد المهندس، مصطفي عبد الفتاح رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، أن محطة رافع كرم ابو نجيله بطاقة 7000 متر مكعب/اليوم، لتوفير مياه الشرب للمواطنين بمنطقة كرم ابو نجيله والمناطق المحيطة،حيث تتكون من خزان ومبني كلور ومبني طلمبات، ومبني إداري ومخازن. 
أضاف عبد الفتاح، أن محطة تحلية المياه بابو صقل بطاقة 10000 متر مكعب/يوميا وتضم مبني إداري وبيارة مياه وخزان للمياه المنتجه ومبني للمولدات ومبني للتحكم ومظلة فلاتر وورشه صيانه ومخازن.. مشيرا الي تنفيذ نسبة 60٪ من شبكه المياه بمدينة العريش. 
 
بدوره أكد المهندس أحمد عثمان، استشاري إدارة المياه، أنه تم تقسيم العمل في شبكة مياه الشرب بمدينة العريش الي ٥ قطاعات يتم العمل فيها بالتوازى وهي المساعيد، الصفا، الخزان، كرم ابو نجيله، الريسه.
 
محافظ شمال سيناء يتفقد عدد من مشروعات المياه بالعريش
محافظ شمال سيناء يتفقد عدد من مشروعات المياه بالعريش

مشروعات المياه بالعريش
مشروعات المياه بالعريش

 


شمال سيناء

العريش

محافظ شمال سيناء

المشروعات القوميه بسيناء

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