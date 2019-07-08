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صور.. محافظ المنيا يوجه بتكثيف حملات الرقابة على مواقف سيارات الأجرة

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:08 ص
صور.. محافظ المنيا يوجه بتكثيف حملات الرقابة على مواقف سيارات الأجرة اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا-فريق المحافظات

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وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا رؤساء المراكز والمدن التسعة بالمتابعة الميدانية لمواقف سيارات الأجرة للاطمئنان على الحالة العامة، للتأكد من الالتزام بتعريفة المواصلات الجديدة والتي تم إقرارها.

 

وتابع المحافظ،عبر غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، سير العمل بجميع المواقف، حيث شهدت جميع مواقف السيارات انتظاما واستقرارا بالحالة العامة بها.

 

وشدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة على جميع مواقف السيارات ومتابعة التزام السائقين بالزيادة، التي أقرتها المحافظة سواء أجرة القرى والمحافظات وتعريفة السرفيس والنقل الداخلى، سواء السرفيس أو التاكسي والنقل بين المراكز والقرى على الطرق الداخلية، وذلك منعاً للاستغلال أو المغالاة في الأجرة.

 

وتواصل غرفة عمليات المحافظة الرئيسة انعقادها على مدار الساعة لمتابعة انتظام حركة السير داخل المواقف والمحطات ، كما تستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام (114 – 2342200 – 2320001)، والخط الساخن لإدارة المرور 19735

 

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مرور المنيا

محافظ المنيا

اسعار البنزين

تعريفة المواصلات بالمنيا

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