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صور .. محافظ الفيوم: وصول معدات جديدة لإنجاز أعمال النظافة والتجميل

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:05 م
صور .. محافظ الفيوم: وصول معدات جديدة لإنجاز أعمال النظافة والتجميل وصول معدات جديدة لإنجاز أعمال النظافة والتجميل بالفيوم
الفيوم – رباب الجالي

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أكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، على أن رفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل يلعب دوراً مهماً في تهيئة البيئة المناسبة للمواطنين، فضلاً عن إظهار الجانب الجمالي اللائق بالمحافظة، موضحاً أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بمنظومة النظافة بشى المراكز والقرى.
 
وأكد المحافظ أنه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وصل عدد 2 معدة لشفط الأتربة وكنس الشوارع بمركز ومدينة الفيوم لإنجاز أعمال النظافة بشكل أسرع مما يسهم فى توفير المال والوقت والجهد.
 
وأشار محافظ الفيوم إلى أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بمنظومة النظافة، وأن خطة التطوير بالمحافظة تشمل تكثيف أعمال النظافة والتجميل والصيانة وتطوير المحاور والميادين، مشيراً إلى أن تزويد مختلف مراكز المحافظة بمعدات النظافة سيأتي تباعاً لرفع كفاءة النظافة بمختلف المراكز والقرى بما يتلاءم مع كون الفيوم محافظة سياحية، وشدد المحافظ على التنسيق بين مختلف الجهات حال القيام بأعمال النظافة والتجميل ليخرج العمل على الوجه المناسب وبحيث لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع آخر.
 
وقد قام محافظ الفيوم بتفقد المعدات الجديدة للنظافة، بحضور المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، واستمع لشرح عن كيفية عمل المعدات الجديدة وطرق التشغيل والصيانة المناسبة للحفاظ عليها، وأكد محافظ الفيوم على ضرورة التدريب الجيد لسائقى هذه المعدات، وإجراء أعمال الصيانة المستمرة لها للحفاظ عليها من الأعطال، مشدداً على ضرورة نجاح هذه التجربة التى تسهم فى الحفاظ على نظافة البيئة والمال العام.
 
الجدير بالذكر أنه تم تزويد المحافظة في مرحلة سابقة بمعدات جديدة للرصف شملت "فينشر" لفرش طبقة الأسفلت و"هراس" لدك الأسفلت، وهذه المعدات تحت تصرف مجلس مدينة الفيوم لإجراء أعمال الصيانة العاجلة ورصف الطرق الرئيسية والفرعية مما يسهم فى سرعة إنجار الأعمال.
 
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الفيوم

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