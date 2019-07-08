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صور.. رئيس مدينة ميت غمر تلصق تعريفة الركوب الجديدة على سيارات الأجرة

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:12 م
صور.. رئيس مدينة ميت غمر تلصق تعريفة الركوب الجديدة على سيارات الأجرة رئيس مدينة ميت غمر تلصق تعريفة الركوب الجديدة على سيارات الأجرة
الدقهلية شريف الديب

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قامت منال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر،وبرفقتها محمد البيلى نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بلصق تعريف الركوب الجديدة على سيارات الأجرة بمواقف ميت غمر بنفسها،وعليها الأسعار الرسمية،التى تم الإعلان عنها بعد زيادة أسعار المحروقات،وذلك بحضور عبد الله السواح مدير إدارة المواقف برئاسة المركز.
 
ونبهت رئيسة مركز ومدينة ميت غمر على مستخدمى المواصلات من الجمهور،بعدم دفع أى أجرة مخالفة لتعريفة الركوب المعلنة،وفى حالة وجود تجاوزات، يتم الاتصال بأرقم 01154040811 واتس،وأرقام 01003238629 / 0504903056 / 01223695511. 
 
رئيس مدينة ميت غمر تلصق تعريفة الركوب الجديدة على سيارات الأجرة (1)
رئيس مدينة ميت غمر تلصق تعريفة الركوب الجديدة على سيارات الأجرة

رئيس مدينة ميت غمر تلصق تعريفة الركوب الجديدة على سيارات الأجرة (2)
رئيس مدينة ميت غمر تلصق تعريفة الركوب الجديدة على سيارات الأجرة

رئيس مدينة ميت غمر تلصق تعريفة الركوب الجديدة على سيارات الأجرة (3)
رئيس مدينة ميت غمر تلصق تعريفة الركوب الجديدة على سيارات الأجرة 

رئيس مدينة ميت غمر تلصق تعريفة الركوب الجديدة على سيارات الأجرة (4)
رئيس مدينة ميت غمر تلصق تعريفة الركوب الجديدة على سيارات الأجرة

 


محافظه الدقهليه

مدينه ميت غمر

تعريفه الركوب

سيارات الاجره

زياده اسعار المحروقات

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