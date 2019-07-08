صور .. رئيس مدينة العريش يتفقد موقف وأسواق

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد اللواء وليد المعداوى رئيس مركز ومدينة العريش،اليوم الإثنين،حركة الأسواق والمواقف داخل المدينة.

وقال رئيس مدينة العريش،إنه تم مراجعة عمل المواقف، والإطمئنان على إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، وإعلانها فى مكان واضح بالموقف للجمهور.

وأشار إلى إنه تفقد سوق الخضروات الجملة، وتأكد من التجار على وصول كافة حصصهم من الخضروات والفواكه المنقولة من محافظات أخرى، كما تم القيام بجولة فى الأسواق، والتأكد من توفر الاحتياجات اليومية.

وقال رئيس مدينة العريش،إن غرفة العمليات تتابع أى شكاوى من الأهالى،وتقف بالمرصاد ضد أى إستغلال للمواطن.