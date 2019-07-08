سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 01:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر السلع بتخفيضات 30%

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:00 م
صور.. تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر السلع بتخفيضات 30% مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، المشاركة فى فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد".
 
مبادرة كلنا واحد (1)
 
وتم بالتنسيق مع كبار التجار، إقامة شوادر ثابتة، وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض المنتجات والسلع الغذائية بالقرى والمراكز  بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، جاء ذلك إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين، لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.
 
مبادرة كلنا واحد (2)
 
وحرصت الوزارة على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة وطرح السلع الغذائية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.
 
مبادرة كلنا واحد (3)
 
وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المشاركة فى فعاليات المُبادرة بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية، لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ(690) فرع على مستوى الجمهورية (والمعلن عنها تفصيلياً على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية وصفحتى الوزارة على موقعى "فيس بوك – تويتر" عبر شبكة الإنترنت) بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
 
مبادرة كلنا واحد (4)
 
وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، الذى حرص على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية، للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

مبادرة كلنا واحد (5)

 


كلنا واحد

أسعار مخفضة

تخفيض الاسعار

توفير السلع

اسعار الخضار

اسعار السلع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة