سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 08:27 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

الإثنين، 08 يوليه 2019 08:19 ص
صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أعمال قمة النيجر
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأحد، أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقى المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بنيامى عاصمة النيجر.
 
وقال السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الاستثنائية كانت محط أنظار واهتمام كافة دول القارة والمجتمع الدولي بأسره، حيث شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، بعد استكمال عدد التصديقات اللازم لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، والتى تعد إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة فى مسيرة التكامل الاقتصادى فى القارة، وكونها ستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم من حيث الحجم.
 
وأكد الرئيس خلال القمة، أن تحقيق التكامل الإنتاجى والصناعى بين دول القارة يتطلب المزيد من الجهد والمثابرة، لتحرير التجارة فى السلع والخدمات، وتوفير الضمانات التجارية اللازمة، وخلق البيئة الاستثمارية المواتية، وذلك لتحقيق أهداف الاتفاقية الطموحة، وتلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية فى التنمية والتقدم والرقى.
 
وشدد الرئيس السيسى، على أن الارتقاء بشبكة البنية التحتية الأفريقية أمر لابد منه لنجاح الاتفاقية، باعتباره ضرورة حتمية لأية تجربة ناجحة للتكامل الإقليمى، وذلك لتسهيل انسياب حركة السلع والخدمات والاتصالات والبيانات والأفراد، مما يساهم فى تخفيض تكلفة التجارة والاستثمار، وتحفيز المزيـد من النمــو، والنهوض بمستوى معيشة المواطن الأفريقى.
 
وأضاف "راضى"،  أن قمة نيامى شهدت قيام رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، بالتباحث حول التصور الخاص بالمرحلة التنفيذية والتشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بهدف تعزيزالتجارة البينيـة وإزالة الحواجز والمعوقـات الجمركيـــــة وغيــر الجمركيـــــة، فضلاً عن استعراض التقدم المحرز فى المفاوضات التجارية التكميلية بهدف إصدار التوجيهات اللازمة للتغلب على المعوقات التى تواجه مسار تحقيق أهداف الاتفاقية.
 
كما شارك الرئيس خلال القمة فى إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التي سيتم نقلها لاحقاً إلى مدخل مقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة، فضلاً عن اضطلاع الرئيس بإطلاق عدد من الأدوات التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهما قواعد المنشأ ونظام المقاصة والمدفوعات الإليكترونية على وجه التحديد، واللذين من شأنهما تعزيز التجارة العابرة للحدود بين دول القارة.
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أعمال قمة النيجر (1)
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أعمال قمة النيجر (2)
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أعمال قمة النيجر (3)
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أعمال قمة النيجر (4)
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أعمال قمة النيجر (5)
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أعمال قمة النيجر (6)
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أعمال قمة النيجر (7)
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أعمال قمة النيجر (8)
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أعمال قمة النيجر (9)
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أعمال قمة النيجر (10)
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أعمال قمة النيجر (11)
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أعمال قمة النيجر (12)
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أعمال قمة النيجر (13)
 
 

السيسي

رئاسة الجمهورية

الاتحاد الافريقي

القمة الافريقية

النيجر

نيامي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نص كلمة الرئيس السيسى فى افتتاح قمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر..فيديو

الأحد، 07 يوليه 2019 04:50 م

السيسى يصل النيجر لرئاسة القمة الأفريقية الاستثنائية.. فيديو وصور

السبت، 06 يوليه 2019 09:31 م

الرئيس السيسي يوجه بوضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة وتطوير الموانئ

السبت، 06 يوليه 2019 02:20 م

الرئاسة: السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرئيسى النقض والنيابة الإدارية

السبت، 06 يوليه 2019 01:44 م

بسام راضى: الرئيس السيسى يبحث مع أمير الكويت تطورات القضايا الإقليمية

الجمعة، 05 يوليه 2019 07:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابته.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابته.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

آليات " البترول" لتوفير احتياجات السوق من البنزين والسولار ×12 نقطة

آليات " البترول" لتوفير احتياجات السوق من البنزين والسولار ×12 نقطة

العالم يتحرك لمنع الجريمة.. بلجيكا واليابان والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تقف فى وجه "الزواج المبكر".. واليونيسيف تحذر من تعاسة 150 مليون فتاة فى جميع أنحاء العالم بحلول 2030 إذا استمر الوضع الحالى

العالم يتحرك لمنع الجريمة.. بلجيكا واليابان والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تقف فى وجه "الزواج المبكر".. واليونيسيف تحذر من تعاسة 150 مليون فتاة فى جميع أنحاء العالم بحلول 2030 إذا استمر الوضع الحالى

دراسة نرويجية تؤكد جمال وجه المرأة يساوى تأثير المخدر على الرجل

دراسة نرويجية تؤكد جمال وجه المرأة يساوى تأثير المخدر على الرجل

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير.. ورسالتها للجمهور

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير.. ورسالتها للجمهور

رئيس بلدية إسطنبول الجديد يحارب فساد أردوغان ويلغى مناقصتين للعدالة والتنمية

رئيس بلدية إسطنبول الجديد يحارب فساد أردوغان ويلغى مناقصتين للعدالة والتنمية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة