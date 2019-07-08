صور ..تفاصيل المؤتمر العلمى لأمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن أسباب نجاح المنظومة الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية وتطورها المشهود فى الآونة الأخيرة والتى تمثلت فى دعم المنظومة الطبية والتى يأتى فى مقدمتها مستشفى الأورمان الجامعى للقلب ومن خلال استحداث العديد من الخدمات المتميزة كدعامة الحياة وخدمة الحالات الطارئة وإجراء أخطر وأدق عمليات جراحة القلب بدقة عالية، إلى جانب انفراد المستشفيات الجامعية فى مجال زراعة الكبد والكلى وكبرى العمليات المعقدة والدقيقة وهو ما أسهم فى سعى إدارة الجامعة وكافة الكوادر الطبية إلى مضاعفة العمل والجهد للاستمرار فى تقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة لكافة المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية فى شتى التخصصات.

جاء ذلك خلال مشاركته فى أعمال اللقاء العلمى الذى نظمته الجمعية المصرية لأمراض القلب بالتعاون مع قسم القلب والأوعية الدموية بالجامعة لعرض أهم وأحدث ما تم تقديمه فى المؤتمر السنوى للجمعية الأمريكية للقلب هذا العام فى مجال أساليب العلاج وتشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسام العربى رئيس القسم ومدير مستشفى الأورمان الجامعى للقلب، والدكتور يحيى كشك الأستاذ المتفرغ بقسم القلب والأوعية الدموية، والدكتور مجدى عبدالحميد أستاذ أمراض القلب بجامع القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للقلب، والدكتور أيمن خيرى الأستاذ المساعد بالقسم ونائب مدير المستشفى لشئون العيادات الخارجية والاستقبال، والدكتور محمد عياد الأستاذ المساعد بالقسم ونائب المستشفى لشئون جراحة القلب، إلى جانب نخبة من أساتذة القلب من جامعات أسيوط وعين شمس والقاهرة .

ونوه الدكتور حسن عبد اللطيف إلى الخدمة العلاجية الجديدة التى وفرتها المستشفى الجامعى لمرضى القلب التابعين للتأمين الصحى والتى تتمثل فى تغيير الصمام الأورطى عن طريق القسطرة TAVI، وذلك بالتعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والهيئة العامة للتأمين الصحى وهو ما يمثل إضافة جديدة لسلسلة الخدمات التى تقدمها مستشفيات جامعة أسيوط.

كما أشاد الدكتور مجدى عبدالحميد بنشاط قسم القلب بجامعة أسيوط وما يضمه من مهارات بشرية ورواد متخصصين على إجراء العمليات المعقدة وتعاونهم الدءوب ونشاطهم الكبير بالجمعية المصرية للقلب والتى تضم 3600 عضو ولها نشاط مكثف داخل مصر وخارجها والتى ترتكز على عدداً من الأسس أهمها الناحية التعليمية ونشر الوعى والمعرفة العلمية من خلال اللقاءات والمؤتمرات والورش والتى تهدف إلى إلقاء الضوء على أحدث التقنيات وطرق العلاج وأصعب العمليات فى مجال القلب وجراحاته.

وأوضح الدكتور حسام العربى، أن مستشفى الأورمان الجامعى للقلب نجحت فى تحقيق طفرة كبرى سواء فى التعليم أو التدريب أو إجراء أدق العمليات الجراحية فى القلب والأوعية الدموية بما تضمه من كوادر طبية على قدر متقدم من الكفاءة والمهارة الطبية، وفى هذا الصدد أشار إلى أن لقاء اليوم يتضمن ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى استعراض بعض حالات تغيير الصمام الأورطى، توضيح أساليب استخدام الشريان الكعبرى فى القسطرة، طرق معالجة زيادة الدهون فى الدم.



انطلاق المؤتمر العلمى لأمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة أسيوط



انطلاق المؤتمر العلمى لأمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة أسيوط



انطلاق المؤتمر العلمى لأمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة أسيوط



انطلاق المؤتمر العلمى لأمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة أسيوط



انطلاق المؤتمر العلمى لأمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة أسيوط



انطلاق المؤتمر العلمى لأمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة أسيوط



انطلاق المؤتمر العلمى لأمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة أسيوط



انطلاق المؤتمر العلمى لأمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة أسيوط