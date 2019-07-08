صور.. تطوير منطقة مشربية غيث والشيخ ميمون فى الخارجة بـ7.5 مليون جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الإسكان بمحافظة الوادى الجديد، أنه جرى الانتهاء من أعمال تطوير منطقة مشربية غيث والشيخ ميمون التابعة لمدينة الخارجة بإجمالي تكلفة 7.5 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير العشوائيات .

وقال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان،إن أعمال التطوير اشتملت علي تنفيذ مشروعات إحلال صرف صحي ومياه الشرب وصيانة شبكة الكهرباء وتركيب حنفيات الحريق ودهان واجهات المباني وتبليط الشوارع بلاط الانترلوك، وذلك حفاظا علي طابع المنطقة القديم .

وفى سياق متصل أكد حسين أنه جرى أيضا الانتهاء من تنفيذ عمليه ترميم وصيانه نزل الشباب بالخارجه بتكلفه 2 مليون و500 ألف جنيه والتى تضمنت تنفيذ أعمال دهانات ورفع كفاءة دورات المياه والغرف وتركيب واجهات وأرضيات رخام .



































