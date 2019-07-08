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صور.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بـ"الجوازات"

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:31 م
صور.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بـ"الجوازات" تسهيلات لكبار السن
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
 
واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عددٍ من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة ، والمرضى وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها ، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.
 
   تقديم مساعدات للمرضى
تقديم مساعدات للمرضى

 

مساعدة السيدات
مساعدة السيدات

 

 

مساعدة المرضى
مساعدة المرضى

 

 

مساعدة كبار السن
مساعدة كبار السن

 


الجوازات

مساعدة كبار السن

ذوي الاعاقة

مبادرات إنسانية

كبار السن

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