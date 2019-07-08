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صور.. انهيار جزئى بعقار غرب الإسكندرية دون خسائر بالأرواح

الإثنين، 08 يوليه 2019 04:37 م
صور.. انهيار جزئى بعقار غرب الإسكندرية دون خسائر بالأرواح انهيار جزئى بعقار غرب الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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وقع اليوم انهيار جزئى بعقار قديم بحى العجمى غرب الإسكندرية، وذلك دون خسائر بالأرواح، وقد انتقل اللواء عماد يوسف رئيس حى العجمى وسكرتير عام الحى والإدارة الهندسية وإدارة الأزمات والكوارث إلى موقع الحديث لمعاينة العقار.
 
و بالمعاينة تبين سقوط سقف الدور الثانى وأجزاء من الحوائط، وأكد رئيس الحى أنه جار إزالة الكتل الخرسانية بمرافق إدارة النظافة والرصد وإزالة الأجزاء الخطرة عن طريق مقاول الهدم وإدارة الأزمات لحين عرض العقار على  لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ قرار بشأنه، مؤكدا أنه لايوجد خسائر بالأرواح.
 
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اخبار الاسكندرية

حى العجمى

عقار قديم

انهيار عقار

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