صور.. انهيار جزئى بعقار غرب الإسكندرية دون خسائر بالأرواح

الاسكندرية جاكلين منير

وقع اليوم انهيار جزئى بعقار قديم بحى العجمى غرب الإسكندرية، وذلك دون خسائر بالأرواح، وقد انتقل اللواء عماد يوسف رئيس حى العجمى وسكرتير عام الحى والإدارة الهندسية وإدارة الأزمات والكوارث إلى موقع الحديث لمعاينة العقار.

و بالمعاينة تبين سقوط سقف الدور الثانى وأجزاء من الحوائط، وأكد رئيس الحى أنه جار إزالة الكتل الخرسانية بمرافق إدارة النظافة والرصد وإزالة الأجزاء الخطرة عن طريق مقاول الهدم وإدارة الأزمات لحين عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ قرار بشأنه، مؤكدا أنه لايوجد خسائر بالأرواح.