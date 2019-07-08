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صور.. الإهمال يضرب مستشفى السادات المركزى .. والأهالى يستغيثون

الإثنين، 08 يوليه 2019 07:00 ص
صور.. الإهمال يضرب مستشفى السادات المركزى .. والأهالى يستغيثون الإهمال يضرب مستشفى السادات
المنوفية _محمد فتحى

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تعد مستشفى السادات المركزى من أكبر المستشفيات على مستوى محافظة المنوفية، إلا أنها تشهد حالة من الإهمال الكبير فى جميع التخصصات، فى علاج المرضى، والتعطل الدائم للأجهزة.

حيث اشتكى عدد من الأهالى سوء الخدمة الطبية المقدمة، رغم أنها تخدم ما يقرب 300 ألف مواطن بمدينة السادات والمناطق الصناعية الموجودة، ونرصد شكوى الأهالى كالتالى:

فى البداية، يقول محمد وليد من سكان المنطقة الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إن مستشفى السادات يسودها حالة من الإهمال فى جميع التخصصات، حيث إن المستشفى من المفترض أنها تخدم ما يقرب 300 ألف مواطن ومواطنة بمدينة السادات نظرا للكثافة السكانية بها، بالإضافة إلى المناطق الصناعية الكبرى بها،  والتى تضم ما يقرب 500 شركة ومصنع بجميع المناطق الصناعية من المنطقة الأولى حتى السابعة، وبها مصانع أعمال ثقيلة مثل مصانع الحديد وغيرها من الصناعات الثقيلة، ورغم كل ذلك هناك إهمال فى الخدمة، وأن معظم الأجهزة بالمستشفى معطلة ولا توجد بها أجهزة كبرى لعمل الأشعة المقطعية وغيرها من الأجهزة اللازمة لعلاج الحالات الخطرة .

ويضيف وليد أن قسم العظام بالمستشفى يشهد حالة كبيرة من الإهمال فى الأجهزة التابعة له فمعظم الأجهزة معطلة، بالإضافة إلى أنه يوجد نغمة الخامات غير موجودة فيطر المواطن البسيط لعمل الأشعة خارج المستشفى فى مراكز الأشعة الخاصة والتى تكلفة مئات الجنيهات على الرغم من أنها بالمستشفى لا تكلف تلك المبالغ.


بينما يشير خالد السيد من سكان المنطقة السابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، أن الحالات المحتجزة بالمستشفى تعانى من الإهمال الكبير فى الرعاية الطبية، ومعظم الأدوية نقوم بشرائها من الخارج لعدم توافرها بالمستشفى مع أن تلك الأدوية موجودة بالمستشفيات الحكومية الأخرى، الكائنة بالمحافظة ومن المفترض أن تكون مستشفى السادات بها جميع الأدوية وكافة مطالب المرضى خاصة أنه لايوجد مستشفيات قريبة لسكان مدينة السادات غيرها أو أقرب مستشفى وهى مستشفى منوف العام تبعد عنها مايقرب 50 كليو على التقريب.

وتابع السيد أنه لابد من زيادة غرفة العناية المركزة بالمستشفى حيث لا يوجد سوى 5 غرف عناية فقط بمستشفى تخدم ما يقرب 300 ألف مواطن ومواطنة.


وفى السياق ذاته، يؤكد أحمد شاكر من سكان المنطقة الأولى بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومرافق لإحدى الحالات المحتجزة بقسم الباطنة بالمستشفى، نعانى الأمرين بسبب إهمال الأطباء فى تقديم الرعاية الطبية للمرضى، خاصة طاقم التمريض بالمستشفى، بالإضافة إلى الإهمال فى تنظيف دورات المياة والتى تكون سبب مباشر فى نقل الأمراض. 

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية السابق، قد وافق على اعتماد مبلغ 3 ملايين جنيه لتطوير ورفع كفاءة مستشفى السادات المركزى بالأمر المباشر لمديرية الإسكان لسرعة التنفيذ، وذلك للحفاظ على حسن سير العمل بالمستشفى، وتقديم الخدمات الطبية بالمستوى اللائق لجميع المرضى، وتشمل هذه الأعمال المطروحة أعمال الكهرباء والأعمال المدنية، ورفع مستوى الكفاءة العامة للمستشفى.

وأكد محافظ المنوفية، على ضرورة إصلاح وتطوير قطاع الصحة، ويكون بترميم مبانى المستشفيات الموجودة، وتطوير وتحديث الأجهزة الموجودة بها لتواكب التقدم العلمي، وبناء مستشفيات جديدة تساهم فى توفير تخصصات جديدة وخدمة صحية متميزة على أرض المحافظة، مشيرًا إلى توفير كل الإمكانيات والقدرات للحفاظ على صحة المواطنين.

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