صور.. اضبط مخالفة.. تكسير رصيف كورنيش الإسكندرية وتركه بلا إصلاح 3 أشهر

الإسكندرية ــ جاكلين منير

شكا أهالى منطقة وسط الإسكندرية وبعض الزائرين والوافدين إليها من تكسير "بلاط" كورنيش الإسكندرية، فى المنطقة الممتدة من شارع سوتر أمام مكتبة الإسكندرية وحتى ميدان الجندى المجهول بالمنشية، و هى منطقة حيوية، مما يشوه مشهد الكورنيش خاصة فى موسم الاصطياف والذى تستقبل فيه المحافظة ما يقرب من 5 ملايين وافد وزائر.

وناشد صديق أحمد أحد نشطاء المجتمع المدنى بالإسكندرية، محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بالتدخل لحل المشكلة وإعادة رصف طريق الكرونيش، قائلا: إن هذا لا يليق برصيف البحر خاصة فى المنطقة الممتدة من أول شارع سوتر حتى ما بعد المنشية، مشيرا إلى أن الحى أكد استكمال الأعمال ووضع البلاط فقط، وذلك منذ أكثر من 3 شهور ولكن للاسف حتى الآن لم يتم عمل أى شيء، بالاضافة الى وجود شنيشة مطر بلا غطاء أمام إشارة محطة الرمل بمحازاة رصيف البحر، وهو ما يسىء للمظهر العام لكورنيش الاسكندرية.