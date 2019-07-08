صور.. إيقاف وإزالة بناء مخالف لمستشفى خاص داخل مصنع للغزل بحى غرب فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن إيقاف وإزالة بناء مخالف لإحدى المستشفيات الخاصة داخل أحد مصانع الغزل بحي غرب سوهاج، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من الطرفين.

وأوضحت فريدة سلام رئيس حي غرب سوهاج، أنه تم إيقاف أعمال المباني المخالفة، وتنفيذ إزالة فورية لتلك المخالفات داخل أرض المصنع من الجهة الغربية من المدخل، لافتة إلى أن تلك الأعمال المخالفة قامت بموجب تحرير الطرفين عقد إيجار مخالف دون ترخيص من الجهة الإدارية.

وأشارت "سلام" إلى مصادرة المواد المستخدمة في البناء، وبينها عدد 50 شيكارة أسمنت، لافتة الى إخطار قسم أول سوهاج بمحضر التحفظ لإخطار النيابة العامة .



إزالة مبنى مخالف بحي غرب



إزالة مبنى مخالف بحي غرب



إزالة مبنى مخالف بحي غرب



إزالة مبنى مخالف بحي غرب



إزالة مبنى مخالف بحي غرب (