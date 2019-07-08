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صور.. إقبال كبير على اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية بالفيوم

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:38 م
صور.. إقبال كبير على اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية بالفيوم اختبارات القدرات
الفيوم – رباب الجالي

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صرح الدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم، أن اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكلية تستمر خلال الفترة من 6 يوليو2019 حتى 20/7/2019 وأنها تشهد إقبال كبير من الطلاب الذين لديهم رغبة للإلتحاق بالكلية .
 
 
ولفت فتحي أن الإختبارات تشمل اختبار نظري وآخر عملي في مهارات التصميم والرسم والمعلومات العامة مضيفًا أن الاختبارات تعقد للقبول بقسم التربية الفنية وهي لخريجي الثانوية العامة بشعبتيها للعام الحالي.
 
كما أكد أن شروط اجتياز الاختبارات هي حصول الطالب على نسبة 70% من إجمالي درجات جميع الاختبارات للحصول على لائق.
 
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