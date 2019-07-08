صور.. إستجابة لشكاوى المواطنين .."برج العرب" تتصدى لظاهرة انتشار الكلاب الضالة

الاسكندرية جاكلين منير

شن مركز ومدينة برج العربحملة لتصدى ظاهرة الكلاب الضالة ببرج العرب ، و ذلك بناءاً على توجيهات المهندسة جيهان مسعود ، رئيس مركز ومدينة برج العرب،للتصدي لظاهرة " الكلاب الضالة " وذلك في إستجابة سريعة لشكاوى المواطنين. وقامت إدارة البيئة بالمركز ، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى،بحملة للتخلص من " الكلاب الضالة " وذلك بمنطقة الورش نجع الصناقره قرية افريكانو و شارع جمال عبدالناصر ببرج العرب القديم. من جهه أخرى قامت الاجهزة التنفيذية بالحى بمتابعة نظافة وتجريف ورفع المخلفات ببرج العرب القديم بحضور مدير إدارة الرصد البيئي بالمركز ومسئولى ومشرفى شركة نهضة مصر. وشملت أعمال الحملة تجريف ورفع الاتربة و المخلفات من على جانبى الطريق وذلك لرفع كفاءته كما تم رفع تجمعات القمامة به. ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بضرورة تكثيف حملات النظافة وتجريف ورفع المخلفات لرفع كفاءة الطرق.

وفى إطار آخر،شنت الادارة العامة للسياحة بمحافظة الاسكندرية،حملات تفتيشية على المنشأت و الكافتيريات السياحية،وذلك وفقا لتوجيهات محمد سعد مدير عام الادارة العامة للسياحة بتكثيف الحملات التفتيشية خلال موسم الصيف علي جميع المطاعم والكافتيريات من أجل ضبط الأسعاروعدم استغلال المواطنين.

وأسفرت الحملات التفتيشية التى قامت بها الإدارة العامة للسياحة في جميع احياء محافظة الإسكندرية والتى بلغت 40 حملة خلال شهرى مايو و يونيو عن تحرير محاضر مخالفة بلغت 205 محضر و تنوعت هذه المخالفات بين البيع بأزيد من الأسعار المعتمدة من الادارة العامة للسياحة و كذلك عدم وجود ترخيص للمنشأة وعدم اعلان قائمة الأسعار في مكان واضح للجمهور و عدم إبلاغ صاحب المنشأة عن قائمة الأسعار.

وفى سياق آخر شن حى المنتزة أول حملة إزالة مكبرة ، بمنطقة ميامى شرق الاسكندرية و ذلك وفقا لتعليمات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه اول بازاله الاشغالات والتعدى الصارخ على الطريق العام واستمرار حملات إعادة الانضباط.

وشنت إدارة أشغال الطريق والاعلانات بالحى ، حملة مكبرة لازالة الإشغالات بتواجد معاونى أشغال الطريق ووحدة الإزالة المسائية وبالتعاون مع شرطة مرافق المنتزه اول وتم مطاردة الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بشارع خالد بن الوليد وتم التحفظ علي 3 تروسيكل حديد، 1 عربة يد خشب ، و ذلك فى إطار العكل على راحة المصطافين و إعادة الانضباط إلى الشارع.

يذكر أن منطقة ميامى و خاصة شارع خالد بن الوليد من أهم المناطق الحيوية بالاسكندرية ، و التى تعتبر مقصد المصطافين الى الاسكندرية ، حيث يقع فى نطاق منطقة ميامى و سيدى بشر أكثر من 10 شواطئ هى من أشهر الشواطئ التى تستقبل المصطافين و رحلات اليوم الواحد.

وقد أسفرت هذه الحملات عن قيام 157 منشأة بأعتماد قوائم الاسعار بالإدارة العامة للسياحة كما تم توريد مبلغ حوالي 53 الف جنيه مقابل خدمة لاعتماد قوائم اسعار المطاعم و الكافتيريات و الحفلات.