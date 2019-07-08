صحيفة نمساوية تحذر من ارتفاع أعداد اللاجئين فى البوسنة

حذرت صحيفة (اوسترايش) النمساوية، اليوم الاثنين، من الارتفاع السريع فى أعداد اللاجئين فى البوسنة والهرسك حيث بلغت الزيادة فى أعداد اللاجئين هناك 50% مقارنة بالعام الماضى .. واصفة الوضع فى مخيمات اللاجئين بأنه حرج للغاية.

وذكرت الصحيفة أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغ عدد اللاجئين في البوسنة أكثر من 8800 لاجيء .. لافتة إلى أن عددا بسيطا تقدم بطلب اللجوء إلى البوسنة بينما الغالبية يعتبرونها محطة عبور إلى الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشرطة الكرواتية قولها إنه تم القبض على 7200 مهاجر على الحدود هذا العام .. لافتة إلى أن 90% منهم من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 25 عامًا.