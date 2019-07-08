صحيفة إسبانية تنفى علاقة الهاتف المحمول وشبكات "واى فاى" بالإصابة بالسرطان

قالت صحيفة "ليتستين دياريو" الإسبانية إن التبغ وراء 60 % من وفيات السرطان فى إسبانيا، وارتبط استهلاكه بظهور 8أنواع من الأورام.

ووفقا لرئيس قسم الأورام فى معهد فالينسيا الإسبانية "فسينتى جيليم" فإن " ليس هناك علاقة بين استخدام شبكات الهاتف المحمول أو شبكات "واى فاى" مع زيادة معدل الإصابة بالسرطان، والسبب الرئيسى هو "التبغ"

وقال جيليم "أود الإصرار على أن التبغ والسمنة والفيروسات هى أهم ثلاثة عوامل مسببة للسرطان ومسؤولة عن أكثر من نصفها، وبالتالى، يجب أن نبذل قصارى جهدنا".

وأشار إلى إن إسبانيا هى واحدة من الدول الأوروبية التى يتم فيها تشخيص المزيد من الأورام، والسبب فى ذلك التبغ والمحكول والنظام الغذائى السئ والسمنة والعدوى والعوامل البيئية.

وأكد جيليم أنه تم وضع تدابير تشريعية وبرامج تطعيم وحملات توعية للحد من حالات الاصابة بهذا المرض، محذرا "رغم هذه التدابير إلا أن الجهد لا يزال فى هذا الاتجاه ضئيل، فلابد من تحسين الاستثمار فى الصحة العامة للوقاية من المرض من خلال برامج التثقيف الصحى والإجراءات الإدارية.

وأضاف "يجب علينا تقليل استهلاك التبغ والسمنة وزيادة التطعيمات ضد فيروس الورم الحليمى البشرى والتهاب الكبد وتحديد العوامل الوراثية للإصابة بتطور المرض".