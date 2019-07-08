سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 04:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة إسبانية تنفى علاقة الهاتف المحمول وشبكات "واى فاى" بالإصابة بالسرطان

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:35 م
صحيفة إسبانية تنفى علاقة الهاتف المحمول وشبكات "واى فاى" بالإصابة بالسرطان هاتف محمول
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "ليتستين دياريو" الإسبانية إن  التبغ وراء  60 % من وفيات السرطان فى إسبانيا، وارتبط استهلاكه بظهور 8أنواع من الأورام.

ووفقا لرئيس قسم الأورام فى معهد فالينسيا الإسبانية "فسينتى جيليم" فإن " ليس هناك علاقة بين  استخدام شبكات الهاتف المحمول أو شبكات "واى فاى" مع زيادة معدل الإصابة بالسرطان، والسبب الرئيسى هو "التبغ"

وقال جيليم "أود الإصرار على أن التبغ والسمنة والفيروسات هى أهم ثلاثة عوامل مسببة للسرطان ومسؤولة عن أكثر من نصفها، وبالتالى، يجب أن نبذل قصارى جهدنا".

وأشار إلى إن إسبانيا هى واحدة من الدول الأوروبية التى يتم فيها تشخيص المزيد من الأورام، والسبب فى ذلك التبغ والمحكول والنظام الغذائى السئ والسمنة والعدوى والعوامل البيئية.

وأكد جيليم أنه تم وضع تدابير تشريعية وبرامج تطعيم وحملات توعية للحد من حالات الاصابة بهذا المرض، محذرا "رغم هذه التدابير إلا أن الجهد لا يزال فى هذا الاتجاه ضئيل، فلابد من تحسين الاستثمار فى الصحة العامة للوقاية من المرض من خلال برامج التثقيف الصحى والإجراءات الإدارية.

وأضاف "يجب علينا تقليل استهلاك التبغ والسمنة وزيادة التطعيمات ضد فيروس الورم الحليمى البشرى والتهاب الكبد وتحديد العوامل الوراثية للإصابة بتطور المرض".

 


اسبانيا

التبغ

الاورام

السرطان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة