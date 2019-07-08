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صحة بنى سويف:فحص 1329 مواطنا فى قافلة علاجيه بـ"قفطان الغربية" بمركز سمسطا

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:54 ص
صحة بنى سويف:فحص 1329 مواطنا فى قافلة علاجيه بـ"قفطان الغربية" بمركز سمسطا قافلة طبية علاجية
بنى سويف - أيمن لطفى

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نظمت مديرية الصحة ببنى سويف قافلة طبية علاجية، بقرية "قفطان الغربية"، بمركز سمسطا، جنوبى غرب المحافظة، وفحص الأطباء خلالها 1329مواطنا ، وذلك بتوجيهات من الدكتورة وفاء الصادق، مدير إدارة القوافل بالوزارة، والمستشار هانى عبدالجابر محافظ بنىي سويف، والدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة .

وأشار بيان لصحة بنى سويف، صباح اليوم، الإثنين، إلى أن القافلة المجانية التى نفذت بإشراف من د.هايدى عبدالوهاب، منسق عام القوافل بالمديرية، ضمت  12 عيادة فى  10 تخصصات وفحص  معمل الدم  45حالة - معمل الطفيليات 32 - بينما أجريت الأشعة  لـ10حالات ، والموجات فوق الصوتية ل 17 حالة، علاوة على تحويل 9 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.
 
واستخراج 7 قرارات علاج على نفقة الدولة، بالاضافة إلى عقد ندوات التثقيف الصحى بحضور140 سيدة، وشملت  موضوعات عن الالتهاب الكبدى الفيروسى - تنظيم الاسرة - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية - التغذية السليمة - اورام الثدى - الامراض غير السارية.

 


القوافل الطبيه المجانيه

صحه بنى سويف

التثقيف الصحى

قفطان الغربيه

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