صحة بنى سويف:فحص 1329 مواطنا فى قافلة علاجيه بـ"قفطان الغربية" بمركز سمسطا

وأشار بيان لصحة بنى سويف، صباح اليوم، الإثنين، إلى أن القافلة المجانية التى نفذت بإشراف من د.هايدى عبدالوهاب، منسق عام القوافل بالمديرية، ضمت 12 عيادة فى 10 تخصصات وفحص معمل الدم 45حالة - معمل الطفيليات 32 - بينما أجريت الأشعة لـ10حالات ، والموجات فوق الصوتية ل 17 حالة، علاوة على تحويل 9 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.

واستخراج 7 قرارات علاج على نفقة الدولة، بالاضافة إلى عقد ندوات التثقيف الصحى بحضور140 سيدة، وشملت موضوعات عن الالتهاب الكبدى الفيروسى - تنظيم الاسرة - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية - التغذية السليمة - اورام الثدى - الامراض غير السارية.