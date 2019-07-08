سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 11:38 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة الأقصر" تتعاقد مع 50 رائدة ريفية بدعم البنك الدولى لتوعية السيدات بالقرى

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:19 ص
"صحة الأقصر" تتعاقد مع 50 رائدة ريفية بدعم البنك الدولى لتوعية السيدات بالقرى الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه من المقرر أن يزور المحافظة هذا الأسبوع وفداً من قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة من أجل إتمام التعاقد مع الرائدات الريفيات بالأقصر بدعم من البنك الدولي.
 
وأضاف وكيل صحة الأقصر في بيان صحفي، أن وزارة الصحة أعلنت عن مسابقة للرائدات الريفيات منذ عدة أشهر تقدم علي إثرها ما يقرب من 1600 فتاة لاختيار عدد 50 رائدة ريفية في مناطق الاحتياج علي مستوي قري محافظة الأقصر، يذكر أنه قد تم عمل امتحان تحريري ثم امتحان شفهى علي مدار أسبوعين لكل المتقدمات.
 
وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، أن وزارة الصحة تضع آمالاً كبيرة علي الرائدات في تنفيذ السياسة الصحية للحكومة المصرية، كما يأتي ذلك في إطار توفير فرص عمل للشباب داخل محافظة الأقصر.
 
 

محافظه الاقصر

صحه الاقصر

وزاره الصحه

الرائدات الريفيات

البنك الدولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة