"صحة الأقصر" تتعاقد مع 50 رائدة ريفية بدعم البنك الدولى لتوعية السيدات بالقرى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه من المقرر أن يزور المحافظة هذا الأسبوع وفداً من قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة من أجل إتمام التعاقد مع الرائدات الريفيات بالأقصر بدعم من البنك الدولي.

وأضاف وكيل صحة الأقصر في بيان صحفي، أن وزارة الصحة أعلنت عن مسابقة للرائدات الريفيات منذ عدة أشهر تقدم علي إثرها ما يقرب من 1600 فتاة لاختيار عدد 50 رائدة ريفية في مناطق الاحتياج علي مستوي قري محافظة الأقصر، يذكر أنه قد تم عمل امتحان تحريري ثم امتحان شفهى علي مدار أسبوعين لكل المتقدمات.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، أن وزارة الصحة تضع آمالاً كبيرة علي الرائدات في تنفيذ السياسة الصحية للحكومة المصرية، كما يأتي ذلك في إطار توفير فرص عمل للشباب داخل محافظة الأقصر.