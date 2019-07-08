شروط التقديم للالتحاق بمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بمطروح × 9 معلومات

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام الدراسى الجديد، اليوم السابع يقدم فى 10 معلومات شروط القبول ومواعيد التقدم.

1- تقبل الطلاب الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

2- التقديم فى الفترة من 1 إلى 15 يوليو 2019، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة http://npds.emis.gov.eg.

3- تهدف الدراسة فى مدرسة الضبعة إلى إعداد فنيين متخصصين ومؤهلين للعمل بمجال الطاقة النووية.

4- يجب على المتقدم للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، ألا يزيد عمره فى أول أكتوبر 2019 عن 18 عاما.

5- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى دور أول 2019 بمجموع لا يقل عن 250 درجة.

6- ألا يقل مجموع كل من مقررات (الرياضيات و اللغة الإنجليزية والعلوم) عن 90 %.

7- سيتم عقد اختبارات قبول للطلاب أيام 5 و 6 أغسطس 2019 بالمحافظات التابع لها الطلاب.

8- ستعقد هذه الاختبارات إلكترونيًا، وستعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

9 - سيتم عقد الاختبارات من دور واحد فقط ولن يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات الالتحاق بالمدرسة مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي ومهما كان العذر فى التغيب عن الاختبار الإلكترونى.