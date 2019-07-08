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شركة مياه الشرب بالشرقية تحصل على شهادة الأيزوا 9001 فى التدريب (صور)

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:54 م
شركة مياه الشرب بالشرقية تحصل على شهادة الأيزوا 9001 فى التدريب (صور) العاملين بشركة مياه الشرب
الشرقية - إيمان مهنى

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حصلت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالشرقية، على شهادة الأيزو9001 لعام 2015. 

صرح بذلك اللواء مهندس شريف فارس رئيس مجلس إدارة الشركة، للـ " اليوم السابع"، مضيفا ، أن ذلك نتيجة استيراتيجة وضعتها الشركة تضع أهمية العنصر البشرى وتطويره فى مقدمتها ، لزيادة مهاراته وكسب إنتمائه وولائه للمنظمة وزيادة الكفاءة الإنتاجية .

وأشار إن إدارة التدريب، خدماتها ليست قاصره على الشركة فقط ، بل تشارك المجتمع المدنى، وتوفر دورات تدريبية، فوقعت الشركة بروتوكول تعاون لماجيستير إدارة الأعمال  EMBA للعاملين بالشركة كخطوة أولى، ثم للمؤسسات الحكومية فى محافظة الشرقية، توقيع برتوكول تعاون علمى وتدريبى مع المعهد العالى للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، جارى إعداد برتوكول تعاون تدريبى مع نقابة المهندسين، وكذلك جارى إعتماد مركز تدريب الشركة من المنظمة العالمية للإعتمادIAO 

وأوضح الدكتور محمد العدوى، مدير إدارة التدريب بشركة مياه الشرب، إن الإدارة تخدم حوالى سبعة آلاف عامل بالشركة، كما أن الخدمة ليست قاصرة على الشركة الأم فقط، فتم الانتقال إلى المقرات الفرعية، حيث تم تجهيز ٤ قاعات تدريبية بأفرع بلبيس وفاقوس وههيا ومنيا القمح، معمل كمبيوتر إضافى ومعمل لغات و٥ قاعات تدريبية مختلفة السعات بديوان الشركة لتوفير الخدمة التدريبية للعاملين وكذلك للمجتمع الشرقاوى.

لافتا أن الشركة بصدد عمل برنامج تسوقى خدمى للمجتمع الشرقاوى فى مجالات التنمية البشرية وتأهيل خريجى الجامعات لسوق العمل وبرنامج اللغات والمهارات الذهنية للأطفال والعديد من البرامج التنموية والشركة على إستعداد لتقديم الخدمة لجميع المصالح الحكومية والمحافظة .

تدريب العاملين بشركة مياة الشرب (2)
تدريب العاملين بشركة مياة الشرب

 

تدريب العاملين بشركة مياة الشرب (3)
تدريب العاملين بشركة مياة الشرب

 

تدريب العاملين بشركة مياة الشرب (5)
تدريب العاملين بشركة مياة الشرب

 

تدريب العاملين بشركة مياة الشرب (6)
تدريب العاملين بشركة مياة الشرب

 


شركة مياة الشرب بالشرقية

شهادة الايزوا

دورات تدريبية

رئيس شركة مياه الشرب

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