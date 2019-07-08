سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 05:33 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

شرطة هونج كونج تعتقل 6 خلال تظاهرات بشأن الأزمة السياسية التى تشهدها

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:13 ص
شرطة هونج كونج تعتقل 6 خلال تظاهرات بشأن الأزمة السياسية التى تشهدها مظاهرات هونج كونج
هونج كونج (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتقلت الشرطة ستة أشخاص، خلال مظاهرة فى إحدى أشهر المناطق السياحية فى هونج كونج، حيث نزل عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع، سعيا لزيادة وعى الزوار الصينين بشأن الأزمة السياسية التى تشهدها المدينة.

وقال منظمو الاحتجاجات إن 230 ألف شخص ساروا فى شوارع كولون، فى أحدث موجة من المظاهرات المناهضة لمشروع قانون يسمح بإرسال مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم، فيما ذكرت الشرطة أن العدد بلغ فى ذروته 56 ألفا.

ويسمح مشروع القانون بإرسال مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم مما أثار غضب المواطنين فى هونج كونج، وسط مخاوف من أن يهدد ذلك حكم القانون الذى يرسخ وضع المدينة كمركز مالى دولى.

ولم تحظ المظاهرات بالكثير من التغطية فى الصين حيث تمنع الرقابة أغلب أخبار المظاهرات الكبرى.

وعلقت كارى لام، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، التى تدعمها بكين، مشروع القانون بعد احتجاجات عنيفة الشهر الماضى، أطلقت فيها الشرطة الأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع، لكنها رفضت إلغاءه.

واندلعت اشتباكات يوم الأحد بعدما تحركت الشرطة لتفريق بعض النشطاء الذين سدوا شوارع بعد انتهاء الاحتجاج الذى كان سلميا إلى حد بعيد.

كان محتجون قد اقتحموا المجلس التشريعى فى هونج كونج فى الأول من يوليو الماضى، بعد مظاهرة واكبت الذكرى السنوية للعودة إلى الحكم الصينى فى عام 1997 وفق صيغة "بلد واحد ونظامين" التى تشمل حريات غير متاحة فى البر الرئيسى للصين بما فى ذلك حرية التظاهر.

 

 


هونج كونج

الصين

مظاهرات

كارى لام

كاري لام

شرطة هونج كونج

الشرطة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العالم يتحرك لمنع الجريمة.. بلجيكا واليابان والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تقف فى وجه "الزواج المبكر".. واليونيسيف تحذر من تعاسة 150 مليون فتاة فى جميع أنحاء العالم بحلول 2030 إذا استمر الوضع الحالى

العالم يتحرك لمنع الجريمة.. بلجيكا واليابان والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تقف فى وجه "الزواج المبكر".. واليونيسيف تحذر من تعاسة 150 مليون فتاة فى جميع أنحاء العالم بحلول 2030 إذا استمر الوضع الحالى

دراسة نرويجية تؤكد جمال وجه المرأة يساوى تأثير المخدر على الرجل

دراسة نرويجية تؤكد جمال وجه المرأة يساوى تأثير المخدر على الرجل

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير.. ورسالتها للجمهور

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير.. ورسالتها للجمهور

رئيس بلدية إسطنبول الجديد يحارب فساد أردوغان ويلغى مناقصتين للعدالة والتنمية

رئيس بلدية إسطنبول الجديد يحارب فساد أردوغان ويلغى مناقصتين للعدالة والتنمية

هل يحق لأعضاء مجلس اتحاد الكرة المستقيل الترشح للمجلس القادم؟

هل يحق لأعضاء مجلس اتحاد الكرة المستقيل الترشح للمجلس القادم؟

مرتضى منصور: الظلم والخمورجى والسمسرة ضيعوا منتخب مصر فى الكان

مرتضى منصور: الظلم والخمورجى والسمسرة ضيعوا منتخب مصر فى الكان

حصاد رياض محرز فى 50 مباراة مع الجزائر.. فيديو

حصاد رياض محرز فى 50 مباراة مع الجزائر.. فيديو

داني الفيس أفضل لاعب في بطولة كوبا أمريكا

داني الفيس أفضل لاعب في بطولة كوبا أمريكا

محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية بعد وداع أمم أفريقيا

محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية بعد وداع أمم أفريقيا

مفاجأة.. أجيرى خطط لمواجهة جنوب أفريقيا فى "ديسكو" بصحبة وكيله وإيتو

مفاجأة.. أجيرى خطط لمواجهة جنوب أفريقيا فى "ديسكو" بصحبة وكيله وإيتو

تعرف على شروط الحصول على تصريح خطابة بمساجد الأوقاف بالمكافأة

تعرف على شروط الحصول على تصريح خطابة بمساجد الأوقاف بالمكافأة

فيلم Spider-Man: Far From Home يحصد تقييمات عالية

فيلم Spider-Man: Far From Home يحصد تقييمات عالية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة