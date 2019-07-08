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شراكة بين جامعتى "النهضة" و"فيينا" لإنشاء كلية طب عالمية فى بنى سويف

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:04 م
شراكة بين جامعتى "النهضة" و"فيينا" لإنشاء كلية طب عالمية فى بنى سويف الدكتور حسام الملاحى
كتب حسن رمضان

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قال الدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة فى محافظة بنى سويف أن الجامعة تستعد للعام الدراسى الجديد 2019/2020، بحركة تطوير كبيرة سواء على صعيد تطوير المحتوى العلمى للمناهج الدراسية واستحداث أقسام جديدة بالكليات المتعددة، إضافة إلى إحداث طفرة بالإنشاءات والمبانى.

وقال الملاحى انه على الصعيد العلمى فإن الجامعة تستعد للدخول فى مرحلة جديدة إثر توقيعها اتفاقية شراكة مع قيادات جامعة فيينا الطبية فى مجالات التطوير والإنشاءات والبحث العلمى، مما يعنى وجود مناهج دراسية تواكب أحدث أساليب البحث العلمى فى العالم، خاصة أن جامعة فيينا الطبية من أقدم الجامعات بأوروبا وعمرها يمتد إلى قرون من الزمن وتخرج فيها العديد من العلماء ممن حصلوا على جائزة نوبل.

 وللعلم فإن أبرز خريجى جامعة فيينا شريك جامعة النهضة ،العالم النفسى الشهير سيجموند فرويد، وعالم الفيزياء الشهير إروين شرودنجر، إضافة إلى أن عدد الحاصلين على جائزة نوبل من خريجى جامعة فيينا، وفقًا لموقعها الرسمى هم تسعة مما يدل على عراقتها.

 

 


جامعة النهضة بنى سويف

جامعة فيينا

حسام الملاحى

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